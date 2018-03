Thomas Frisch (tv.) mener, at Miki Dam Larsen skyder sig selv i foden med sin argumentation imod en uvildig undersøgelse. Foto: Thomas Olsen

- Miki Dam Larsen skyder sig selv i foden

Allerød - 19. marts 2018 kl. 16:45 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miki Dam Larsen, der både er gruppeformand for Socialdemokratiet og viceborgmester, afviser blankt at lægge stemmer til en uvildig undersøgelse af Farremosesagen, sådan som lokallisten Vores Allerød har foreslået det.

Afvisningen sker blandt andet med henvisning til, at Allerød Kommune allerede har brugt 400.000 kroner på at besvare spørgsmål og undersøge forskellige aspekter i sagen på »En grøn kommune går i sorts«s foranledning.

Nu synes han derfor, at parterne må afvente udfaldet af borgergruppens stævning imod kommunen, i stedet for at bruge flere penge på at undersøge.

Men det argument giver borgergruppens talsmand Thomas Frisch ikke meget for.

- Miki Dam Larsens udtalelser er ikke overraskende, men jeg synes, at han skyder sig selv lidt i foden, når han siger, at Allerød Kommune ikke skal bruge flere penge på undersøgelser i den sag. For det, der kan være en fordel ved sådan en uvildig undersøgelse, er jo netop også at begrænse udgifterne. Hvis vi får en uvildig undersøgelse, så sætter vi vores stævning på pause, og vi vil også sætte bygen af spørgsmål på hold. Så samarbejder vi i stedet for at gøre det modsatte, og så bremser vi de udgifter. Vi higer ikke efter en retssag, og en uvildig undersøgelse skal ses som en win-win-situation for begge parter, siger han og tilføjer:

- Med mindre man har en dagsorden om, at blandt andet asfaltværket skal ligge derude for enhver pris, så er det da bedre nu at finde ud af, om det sker på et ulovligt grundlag eller ej.

Thomas Frisch understreger, at borgergruppen naturligvis vil anerkende det resultat, som en uvildig undersøgelse måtte komme frem til.

- Han siger »træk lige vejret« til os, og der må jeg sige »i lige måde«. Jeg synes, han skal prøve at lytte til, hvad det er, vi siger. Viser undersøgelsen, at vi intet har at komme efter, så stopper sagen der. Skulle den omvendt vise, at det ikke er, som det skal være, så må kommunen også være indstillet på at få det løst, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

