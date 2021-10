Se billedserie Mette Drejer kender alt til trængslerne ved at være forælder til et barn med handicap. Hun har en 15-årig datter, der er udviklingshæmmet, og havde også en søn, som var spastiker. Han døde i 2019. Nu har hun sagt sit faste job op for og skabt sin egen virksomhed, hvor hun hjælper og rådgiver familier i samme situation. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

- Man skal slippe tanken om, at man er egoistisk, når man gør noget for sig selv

Som mor til to handicappede børn kender Mette Drejer alt til den pressede hverdag. Nu har hun sagt sit faste job op for at hjælpe andre familier i samme situation.

Sidste år udgav Mette Drejer en bog om, hvordan man får det til at fungere, når man har brug for hjælp til et barn med handicap. Midt i skriveprocessen døde hendes 19-årige søn, der var spastiker. Og begge dele har været udslagsgivende for, at hun i dag har skiftet spor og har fået et helt andet arbejdsliv.

Nu er Mette Drejer selvstændig i virksomheden »Tid til trivsel«, hvor hun tilbyder forskellige former for rådgivning og støtte til familier med børn med særlige behov. Blandt andet som coach i forhold til stress og trivsel.

Hun holder også kurser i at forebygge overbelastning, i at prioritere sin egen trivsel og nok så vigtigt i, hvordan man styrker parforholdet.

Vi må holde sammen Parforholdskurserne ligger hende særligt meget på sinde.

- Det er så vigtigt for os og vores børn, at vi får holdt sammen, men skilsmisseprocenten er cirka 65 i de her familier. Derfor giver det god mening for mig at forebygge og arbejde indenfor det område. Det er en kæmpe udfordring at have børn med handicap, og derfor er det virkelig vigtigt, at forældrene kan løse opgaven sammen, siger Mette Drejer og tilføjer:

- Det er bare en opgave, som ingen kan forestille sig, hvis ikke de står i det. Og der findes ikke ret mange kurser, som handler om forældrenes trivsel midt i det. Forældretrivsel er noget af det, jeg interesserer mig for, for det er hele grundpillen i det liv, det bliver for alle. I familielivet.

Ned i skuffen Mette Drejers egen historie er, at hun er mor til tre. Hendes ældste søn er 24, studerende og helt selvkørende.

Hendes anden søn var spastiker og havde brug for hjælp til alting, indtil han i 2019 døde som bare 19-årig. Derudover har hun en datter på 15, som er udviklingshæmmet.

Det var sønnens død, der blev et vendepunkt for hende i forhold til livet som selvstændig.

- Det var egentlig først, da jeg mistede min søn, at jeg opdagede, hvor nedslidt jeg var. Jeg havde uro i kroppen. Jeg var vant til at skulle være på forkant og forberedt. Man er mentalt bundet op på mange ting, når man har børn med særlige behov, siger Mette Drejer, der oprindeligt er uddannet bibliotekar og indtil sidste år arbejdede som henholdsvis informations- og salgskonsulent hos Dansk Standard.

I årenes løb har hun ved siden af taget en coach-uddannelse og er også blevet stresscoach.

- Coaching var noget, jeg havde drømt om i mange år, men nogle gange skal der en gamechanger til. Når man er i en familiesituation, hvor man ikke har frihed til at gøre hvad som helst, gør man det, der kan fungere. Og så pakker man sine egne drømme lidt væk. Ned i en skuffe og håber, at den ikke bliver for skæv til at kunne åbnes igen, siger hun.

Fuldstændig flad Nu håber hun, at hun med sin rådgivning kan hjælpe andre forældre med at få åbnet skuffen.

- Det er mit håb, at de forældre, som jeg prøver at hjælpe, ikke skal opleve, hvad jeg har oplevet og ikke behøver at vente så længe med at åbne den skuffe. Det er så vigtigt for at overleve i det her, at man tanker sig selv op med energi og glæde. For man bliver lynhurtigt drænet af al praktikken og det ansvar, man har som forælder. Der er så stort et behov for, at man tager sig af alle andre, at man glemmer sig selv, siger hun og fortsætter:

- Den måde kan man leve på i en kort periode, men ikke på den lange bane. Det kan give stress, depression, dårlig søvn og varige men. Det er vigtigt, at vi passer på os selv, for det er den bedste måde, vi kan passe på vores børn.

Men hvordan passer man på sig selv, når man er forælder til et handicappet barn, som har brug for hjælp til det meste? Og som man hele tiden er bekymret for? Mette Drejers svar er, at man bliver nødt til at tage pauser, hvor man mærker efter, hvad man selv har brug for.

- Ellers løber hverdagen af med dig. Jeg tror på, at jo mere energi og overskud du får, jo mere får du også øje på det næste skridt til at komme op af det hul, du har gravet dig ned i, fordi du måske har glemt at række ud efter hjælp. Håbet skal findes i, at man kan se, man har nogle ressourcer, selvom man synes, man er fuldstændig flad, siger hun.

Glæde i livet Det er da også i de små pauser, Mette Drejer selv har fundet overskuddet og energien.

Et af åndehullerne har været hendes arbejde, hvor hun har kunnet sætte sig ned med en kop kaffe og følt, at hun har kunnet være sig selv. Og så er der de små åndehuller derhjemme.

- Det kan være alt fra at forsvinde ud i haven til at få høns, lave mad, bage, løbe eller gå en tur. Nu smutter jeg. Jeg trodser vores livsvilkår. Jeg vil simpelthen have noget glæde i mit liv. Og det påvirker ens liv og sindsstemning, at man lige får gjort noget for sig selv. Måske bare fem minutter, hvor man lige sunder sig og trækker vejret, siger hun og tilføjer en vigtig pointe:

- Og så skal man slippe tanken om, at når man gør noget for sig selv, er man egoistisk. Det er faktisk kærligt over for hele familien, fordi det flyder tilbage igen.

Kastede sig over podcast På hjemmesiden »Tid til trivsel« kan man også finde en række podcast, som Mette Drejer har lavet sammen med Lene Gabriel.

I deres podcasts, som man også kan finde på de sædvanlige streamingtjenester, behandler de forskellige temaer som for eksempel stress, trivsel, sorg og den evige dårlige samvittighed. Det overordnede budskab er: »Vi gør det bedste i det her, som vi kan«.

- Det kan være sårbart, for det udstiller også, at der måske var ting, vi nok kunne have gjort anderledes. Men vi lærer hele tiden, siger Mette Drejer.

Tilbagemeldingerne fra lytterne er gode. »Endelig er der en, som forstår mig«, er reaktionen hos mange.

Det gør Mette Drejer glad.

- Jeg brænder virkelig for at samle forældre. Mange føler sig rigtig alene i det her. Så det at sparre med ligesindede er utrolig vigtigt. Der er noget håb i det, og det vil jeg gerne inspirere til, siger hun.