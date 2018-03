Se billedserie Berttina Hauge har tilbragt mange timer i mørket i Allerød Bio, hvor hun er operatør og viser film en gang om måneden. Foto: Kim Rasmussen

- Jeg synes, vi har svigtet de unge

Allerød - 28. marts 2018 kl. 05:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bettina Hauge er ny i byrådet for Socialdemokratiet. Hun er blandt andet optaget af de unges forhold.

Vi mødes en eftermiddag i Allerød Bio. Duften af popcorn hænger i luften, selvom der ikke er blevet poppet majskerner siden dagen før.

Bettina Hauge har tilbragt mange timer i den lille biografs lokaler. Da den oprindelige biograf i byen lukkede efter mange år, opstod der en frivillig forening, som gerne ville samle stumperne op, mens kunderne havde travlt med at tage i biffen i Hillerød, Lyngby og København. Den forening var Bettina Hauge med i, og hun var blandt andet med til at klargøre lokalerne.

- Jeg syntes, det var så vigtigt, at vi kunne bevare en biograf. Det er blandt andet med til at holde børnefamilierne i byen. Så jeg engagerede mig i det, og der var en kæmpe lokal opbakning. Mungo Park er jo super berømt og trækker gæster til udenbys fra. Men denne lille, lokale bio har altså også en rolle at spille i vores by. Det skal vi ikke underkende, siger Bettina Hauge, der også blev uddannet operatør, så hun kunne vise film. Det gør hun stadig.

Bettina Hauge mener, der skal noget politisk fokus på de unge i Allerød.

- Jeg har erfaring med at arbejde med unge som underviser på Københavns Universitet og på DTU, og hold fast hvor har de bare meget potentiale. Det kan vi udnytte så meget mere. Også her i Allerød. Vi skal ikke bare være en by for de ældre, men også for de unge. Der skal være faciliteter til dem, og der skal ske aktiviteter, siger Bettina Hauge, der er meget begejstret for, at Allerød nu - på de unges eget initiativ - har fået et Ungeråd.

Bettina Hauge har taget initiativ til at starte Natteravnene i Allerød, og ravnene i de gule jakker havde for kort tid siden deres debut i Allerøds natteliv.

- Allerød er et smørhul. Vi er meget priviligerede her. Men vi har nogle problematikker, som vi skal tage fat om. Og engagementet i Natteravnene udspringer af, at jeg tror, vi sover i timen i forhold til det med narko. Og vi havde de her skudepisoder i Ørne-/Uglevang sidste år. Jeg synes lidt, at vi har svigtet de unge. Vi har ikke lyttet til dem. Der ér nogle problematikker, og vi skal tage hånd om dem. Ikke lade som om at det ikke foregår i vores smørhul, for det gør det, siger hun.

Læs hele portrættet i Frederiksborg Amts Avis onsdag.