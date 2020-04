- Jeg synes, vi har svigtet de gamle

Blovstrødlisten har kritiseret besøgsforbuddet på Allerøds plejecentre og er glad for, at det fra i dag bliver muligt at besøge beboerne udendørs. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 25. april 2020

Det er gået hårdt ud over plejehjemsbeboernes livskvalitet, at det i en længere periode ikke har været muligt for deres pårørende at besøge dem, mener Blovtrødlisten.

Jeg er meget glad og lettet over, at Allerød Kommune har skiftet kurs og hjælper alle, også de ældre og deres pårørende, til at have så godt et liv som muligt i disse coronatider.

Sådan siger Gitte Damgård fra Blovstrødlisten, efter Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget fredag besluttede at ophæve det udendørs besøgsforbud på kommunens plejecentre.

Den lokale liste har været på barrikaderne i forhold til det absolutte besøgsforbud på plejecentrene, fra det begyndte. For selvom Blovstrødlisten mener, at man skal passe godt på alle og tage de sikkerhedsregler, man kan i disse tider, så er det også listens holdning, at det er gået for hårdt ud over de ældre ikke engang at kunne sige hej til et familiemedlem henover hækken.

- Der er meget stor forskel på, hvordan man har håndteret det her som kommune. I Allerød har vi set, at man har været virkelig skarp på at lukke fuldstændig ned, og det vil sige, at man som pårørende ikke har kunnet komme i nærheden af de ældre. Med mindre den ældre selv kunne gå ud, siger Gitte Damgård og fortsætter:

- Vi synes, man svigtet de gamle i et omfang, der ikke er i orden. Man har frataget dem livskvaliteten, og det samme gælder deres ægtefæller. Der er nogle, som normalt besøger deres ægtefæller på plejehjemmet hver dag. De har været ulykkelige, og det er ondt, at de ikke har kunnet se hinanden i så lang tid. Ens pårørende lever ikke for altid, siger Gitte Damgård.