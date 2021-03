Se billedserie I lørdagsavisen beskrev vi, hvordan mange af partierne i Allerød har svært ved at hverve kvindelige kandidater til kommunalvalget. Clara Rao er en af de kvinder, der gerne vil kaste nogle kræfter efter det lokalpolitiske arbejde. Hun stiller op for Venstre. Foto: Allan Nørregaard

- Jeg gik ind i politik, fordi jeg er mor

Allerød - 15. marts 2021 kl. 06:41 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

36-årige Clara Rao håber at blive valgt ind i byrådet, hvor hun synes, at børnefamilierne mangler en stemme. Hun stiller op for Venstre.

Clara Rao er vant til at have mange jern i ilden. Hun har været selvstændig, hun har siddet i diverse bestyrelser, hun har været med til at starte en privat daginstitution op og drive den. Og så er hun mor til en pige på seks år og en dreng på 11. Nu er hun også byrådskandidat, og det har hendes rolle som mor i høj grad været medvirkende til.

- Jeg gik ind i politik, fordi jer er mor. Familielivet er min base. Det er vigtigt for mig, og jeg synes, at især børnefamilierne mangler en stemme i byrådet. Så med min mands velsignelse besluttede jeg mig for at stille op. Det blev en familiebeslutning, siger hun med et stort smil.

Lykkelig pasning

Det var også rollen som mor, der for nogle år siden fik Clara Rao til at kaste sig ind i et andet projekt: Den private daginstitution Lykkely.

- Jeg har oplevet forringelser på området hele vejen siden 2009. Jeg kunne for eksempel se, hvordan klyngeinstitutionerne bragte ledelserne længere væk fra forældre og personale. Så er der pludselig mange skriveborde imellem børnenes trivsel og de beslutninger, der tages, siger hun.

- Mens jeg var på barsel med vores andet barn, skete der nogle ændringer, som betød, at de små institutioner skulle slås sammen til større. Det var jeg ked af. Argumentet var stordriftsfordele for at frigive mere tid til børnene, men jeg kunne ikke se det for mig. Og følte ikke at forældre eller personale blev hørt. Jeg måtte trække i bremsen for at finde ud af, hvad der gav mening for os. Og vi aftalte, at jeg kunne tage orlov et halvt år for at stifte en daginstitution i samarbejde med forældre og pædagoger. Lykkely skulle være en forlænget arm til familielivet.

Clara Rao kalder Lykkely for et græsrodsprojekt helt typisk Allerød. Der var stor opbakning til det og fuldt hus fra dag ét. Hun ser institutionen såvel som Allerød Privatskole som et bevis på, at der er brug for differentierede tilbud i Allerød, så det ikke bare bliver stort det hele, og fordi børn er forskellige. Og på at kommunens forældre gerne vil inddrages i de beslutninger, der vedrører deres børn.

- Man skal generelt blive bedre til at inddrage borgerne. Man har gjort gode forsøg, men formatet har været lidt stift, så det har ikke virket optimalt. Jeg synes for eksempel ikke, at kommunen har været god til at lave forældretilfredshedsundersøgelser. Det er ellers en oplagt vej til input og indflydelse. Forældrene kan fortælle om, hvad der er vigtigt for dem. Ligesom det er en mulighed for at anerkende alt det gode, der foregår.

- Vi har dedikeret personale i vores daginstitutioner og skoler, og de kan glemme at fortælle, når det er hårdt. Samtidig ønsker vi forældre at vide, hvad der sker og have mulighed for at sige: »Hvad kan vi gøre«? Det er vigtigt, at vi giver rum til et reelt samarbejde. Vi ønsker jo det samme: Glade børn, der har lyst til at gå i skole og daginstitution. Jeg tror på, at et bedre samarbejde vil give langt bedre løsninger, siger Clara Rao.

Ud af hamsterhjul

Hun sidder i køkkenalrummet i huset på Tunet, hvor hun bor sammen med sin mand Lasse Haagensen og deres to børn Carl og Cornelia. Hendes mand er vokset op i Allerød, hvor familien har boet sammen siden 2009.

Der dufter af liljer i rummet, og regnen trommer ned på ovenlysvinduet.

- Regnen kan noget, når man er i læ, siger hun og kigger op imod vinduet og dråberne, der falder tungt ned.

Clara Rao er uddannet jurist og var i 2016 som selvstændig med til at starte softwarevirksomheden Complyon op. firmaet eksisterer stadig, men i efteråret trak Clara Rao sig ud af den til fordel for et job i virksomheden Plandent. Om skiftet siger hun:

- Det corona gjorde ved vores familie var, at vi var meget mere sammen, og hamsterhjulet blev brudt. Det satte andre ting i gang. Det selvstændige liv er benhårdt, især fordi min mand også er selvstændig. Det er nu, vores børn er små, og den tid får jeg ikke tilbage. Derfor tænkte jeg, at det var tid til at skifte, og nu har jeg fået et job, hvor der ikke er behov for eller forventninger om, at man arbejder 24 timer i døgnet.

Ønsker flere kvinder

Det har samtidig frigivet mere tid til politik, som hun altid har været engageret i. Hun har siddet i bestyrelsen i Venstre i Allerød siden 2017, og allerede dengang overvejede hun at stille op til kommunalvalget.

- Men jeg gør ikke noget halvt, og det harmonerer bedre med familielivet nu, siger Clara Rao, som håber, at flere kvinder vil følge trop.

- Vi skal være flere unge kvinder i byrådet, og jeg håber, at jeg kan inspirere andre til at stille op. Det er vigtigt, så byrådet kan repræsentere borgerne bredt. Men det er også vigtigt, at der generelt er en vilje til at få nogle nye mennesker ind. Der sidder mange, som har gjort et kæmpe stykke arbejde, men det er måske også tid til, at de kommer ud på den anden side af skrivebordet igen. Vi ser, at det er de samme, der stiller op igen og igen, og det er den samme arv, der hele tiden refereres til. Jeg er træt af, at de samme skænderier trækkes frem hele tiden, siger den kvindelige kandidat, der er helt klar på, hvad nogle af kræfterne skal bruges på, hvis hun bliver en af de nye i det kommende byråd.

- Det brede samarbejde er noget af det, Venstre har knoklet for, men det fungerer ikke optimalt endnu. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg rigtig gerne hjælpe med til, at samarbejdet bliver så bredt som muligt. Vi skylder vores borgere at komme lidt videre, og Allerøds udvikling kræver bredere forlig og langsigtede løsninger.

