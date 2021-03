Se billedserie Merete Them Kjølholm blev valgt ind i byrådet ved valget i 2017, hvor hun fik flere stemmer end partiets spidskandidat. Hun er også formand for Kultur- og Idrætsudvalget, og hun opfordrer alle kvinder, som har lysten, til at gå ind i lokal politik. Foto: Allan Nørregaard

- Har man den mindste snert af lyst, skal man bare gøre det

Kvinder skal se på mulighederne og ikke begrænsningerne ved at engagere sig i lokalpolitik, mener Radikales byrådsmedlem Merete Them Kjølholm.

Allerød - 14. marts 2021 kl. 14:36 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det gik over al forventning, da Merete Them Kjølholm i 2017 stillede op til kommunalvalget for Radikale Venstre. Hun var nummer to på listen, men fik flere personlige stemmer end den mandlige spidskandidat og strøg direkte ind i byrådet som partiets eneste repræsentant.

Hun siger selv, at hun ikke rigtig vidste, hvad det var, hun rodede sig ud i. Det ved hun nu, og hun vil gerne have mere af det. Derfor stiller hun op igen i år, og hun opfordrer alle kvinder, der har interessen, til at gøre det samme.

- Jeg tror, der er masser af kvinder, som har lyst, men af en eller anden årsag er der ikke så mange, der stiller op. Jeg synes, at hvis det er noget, man har bare en lille snert af lyst til at prøve kræfter med, så skal man gribe den og bare gøre det, siger Merete Them Kjølholm.

Hun synes, der er mange gode grunde til at forfølge interessen, hvis man har den.

- Det er spændende, og man får indflydelse. Man kan være med til at påvirke udviklingen i sin kommune, og jeg synes, det er sjovt at være med til at sætte retningen for, hvad det er for en by, vi skal have fremadrettet, siger hun og fortsætter:

- For mig har det også været sjovt at lære en masse om nogle områder og ting, som jeg aldrig troede, jeg skulle forholde mig til. Man får et stort indblik i og en meget større forståelse af, hvad en kommune er for et apparat. Jeg arbejder selv i staten og har en god forståelse af, hvordan det fungerer. Nu har jeg så også lært noget om kommunerne.

Muligt med børn Merete Them Kjølholm sidder i Kultur- og Idrætsudvalget, som hun desuden blev formand for i januar 2020. Hun har også været formand for et midlertidigt opgaveudvalg, der arbejdede med, hvordan man kan implementere FNs bæredygtighedsmål i Allerød.

Hun var 45, da hun blev valgt ind i byrådet, og hendes to børn var seks og ni år. Man skal ikke lade sig afskrække af byrådsarbejdet, selvom man har børn, der ikke er så gamle, mener hun.

- Jeg har jo en mand, der hjælper og ikke har noget imod at være forælder. Vi er to om det herhjemme. Men jeg tror da, der er nogle, som tænker, at det bliver for meget. Det er også noget af det, vi skal have gjort op med, for vi har måske nogle strukturer i samfundet, der sætter begrænsninger, som ikke behøver at være der.

- Jeg har altid bare slæbt mine børn med alle vegne. De har også begge været med på rådhuset, og det har været spændende for dem. Så det er også noget med at være et forbillede for sine børn. Hvis man har lysten, så kan man meget, siger hun.

Støtter hinanden I Allerød Byråd kan bølgerne godt gå højt, og endnu voldsommere bliver de ofte, når politiske emner diskutteres på de sociale medier. Men heller ikke det synes hun, at man skal lade sig afskrække af.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke bryder mig meget om Facebook. Jeg synes ikke, det afspejler virkeligheden. Der er på mange måder en rigtig god stemning i byrådet. Selvfølgelig er der mange ting, man er uenige om, og selvfølgelig skal der være plads til at være skarp og markere sin holdning. Men hele banden er jo kollegaer også, og jeg synes da, at vi har en rigtig fin omgangsform, siger hun.

- Man passer på hinanden på kryds og tværs, og der er ikke nogen, der bliver fodret til ulvene. Vi skal på mange måder støtte hinanden og samarbejde. Det er noget af det, der også er fedt: Når man kan mærke, at nu samarbejder vi om en rigtig god løsning, som vi alle kan se os i. Når man kan se nogle konkrete resultater af arbejdet.

