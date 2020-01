- Det handler om at være med

Se billedserie Man må gerne gå til den, som de gør her, hvor 4B fra Ravsnholt Skole i rødt spiller mod 4A på Allerød Privatskole i lilla. Men man må også gerne bare stå og fiske, for der er ikke noget, der hedder off side, når der er Allerød Cup. Foto: Kim Rasmussen

I weekenden begyndte årets Allerød Cup, hvor mere end 1000 børn fra hele Allerød spiller indendørs fodbold. Vi kiggede med søndag - se billederne fra cup'en her.

Allerød - 19. januar 2020

Det er okay at fiske. Og pigernes mål tæller for to.

Det er helt særlige regler der gælder, når der to weekender i januar er Allerød Cup. I år er det noget nær 47. gang, Allerød Fodbold Klub inviterer alle skolerne i Allerød til at spille med i en stor indendørs fodboldturnering, hvor de hele egentlig handler mere om at have det sjovt sammen, end at komme hjem med guldmedaljen.

Lige bortset fra, når de gælder de alleryngste deltagere i 0. klasse.

- De får allesammen en guldmedalje. For så vil de gerne være med igen.

Det fortæller Erik Drejer fra Styregruppen, der står for at arrangere Allerød Cup. Det har han været med til 17 gange. Lørdag og søndag var han klar igen, da de yngste børn fra 0.-4 klasse skulle spille, og i næste weekend er han i Lillerødhallerne igen, når de store børn skal spille.

- Min belønning er, når jeg ser, hvor meget glæde der er. Børnene er glade, og det synes jeg er vigtigt, siger Erik Drejer.

Han kan ikke svare på, hvorfor turneringen blev startet tilbage i 1973. Men han ved godt, hvorfor Allerød Cup stadig findes.

- Det er for at holde et socialt arrangement med en vis grad af konkurrence. Vi læger vægt på det sociale, men der skal jo kåres nogle vindere, siger han.

Og det gør der også. Til tonerne af »We are the champions«, er der søndag midt på dagen medaljer til det vindende hold fra 3. årgang, inden bolden triller videre, og de første hold fra 4. årgang er på banen.

Der er i år omkring 1100 deltagere, og der spilles i alt 254 kampe. Der er 116 tilmeldte hold fra de seks skoler.

- Vi ser helst, at der ikke laves elitære hold. Det er ikke sådan, at man kan lave to hold i en klasse, og så pille de bedste drenge ud og sætte dem på et hold, og fortælle dem, at så skal vi bare vinde. Vi er heller ikke vilde med de drenge, der helst vil styre det hele selv. Men der bliver da gået til den. Det er ikke bare for sjov, siger Erik Drejer.

På banen løber alle mod det ene mål, og en spiller får skudt på mål, men bolden rammer lige over overliggeren på håndboldmålet og lander i nettet bag målet. Hurtigt er alle videre, på vej mod den næste målchance.

Man kan stille op rene pigehold eller på mixhold. For at få pigerne med, skal der være mindst en pige pr. mixhold. Og så er der det med, at hvis en pige scorer, tæller det for to mål.

- I fodboldklubben har vi masser af piger, men her er det lidt svært at få dem til at stille op. Så er det fedt at se, at der er piger, der melder sig til, som ikke aner en dyt om fodbold. De ved ikke, hvad de skal gøre, når de får fodbolden, men de er der alligevel. Og det sker da også, at de får lavet et mål. Måske lidt tilfældigt. Men det er helt fint, hvis det er tilfældigt. For det handler om at være med, siger Erik Drejer.

Allerød Cup er så vigtig, at forældrene lægger den ind i klassens årshjul, når de sociale aktiviteter med børn og forældre skal planlægges ved skoleårets start. Så får Erik Drejer opkald om, hvornår deres børn skal spille, så de ikke har lagt en fødselsdag eller en fælles udflugt der. Fritidsklubben holder også weekenden fri, så der hverken er en tur til Lalandia, der lokker børnene, eller en fest fredag aften, der gør dem ukampdygtige lørdag. Allerød Cup er en vigtig del af børnelivet i Allerød.

- Når vi har været i gang siden 1973 er det vel fordi, det er et holdbart koncept, der er lavet, siger Erik Drejer.