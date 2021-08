Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen imod erhvervsområdet, synes, at Pankas får for lang snor. Foto: Allan Nørregaard

- Det er en vedvarende farce

Allerød Kommune reagerer for langsomt imod Pankas, mener talsmanden for protestborgergruppen.

Allerød - 06. august 2021 kl. 16:29 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Thomas Frisch, der er talsmand for borgergruppen »En grøn kommune går i sort«, har de seneste dage fulgt polemikken omkring Pankas' manglende dokumentation for mindre lugt.

Han ser den manglende dokumentation for reducerede lugtgener og Pankas' ønske om at forlænge fristen med tre uger som endnu et forsøg på at trække tingene i langdrag.

- Jeg synes, det endnu engang beviser, at Pankas trækker kommunen rundt i manegen. De er simpelthen drevne. Man har lidt den fornemmelse, at de sidder og slår sig på lårene af grin hos Pankas. De viser jo med al tydelighed, at de overhovedet ingen respekt har for Allerød Kommune eller borgerne. De skalter og valter fuldstændig, som det passer dem. Og gu skal de ej have tre uger mere. De skal leve op til de frister, som de slev har foreslået, lyder den kontante melding fra talsmanden, som tilføjer:

- Jeg synes det er en vedvarende farce.

Hvad venter I på? Thomas Frisch mener samtidig, det er for vagt, at kommunen rasler med sablen ved at varsle en politianmeldelse. Anmeldelsen burde allerede være indgivet, synes han.

- Kommunen skriver jo, at der ikke er foretaget en politianmeldelse endnu. Det synes jeg egentlig er for ringe. Jeg synes, man skulle have kørt på med en anmeldelse med det samme. Pankas har sat sine egne rammer, og kommunen skulle fra begyndelsen have kørt en langt hårdere linje, siger han.

Thomas Frisch anerkender dog, at kommunen reagerer.

- Det er selvfølgelig fint, at man et eller andet sted tager affære. Så lidt kredit skal kommunen have. Jeg synes bare ikke, at det bliver gjort helhjertet. Man går ikke linen ud.

Borgergruppen har kæmpet imod asfaltfabrikken og det tunge industriområde i Farremosen i det hele taget fra længe før, det blev anlagt. Protesterne begyndte i efteråret 2017, da det gik op for borgerne, hvad der var på vej.

