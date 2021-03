Der er langt mellem de kvindelige kandidater i Allerød. Mændene har tilsyneladende mere lyst til at kaste sig ud i paneldebatter og politiske diskussioner på Facebook. Foto: Hans Jørgen Johansen

- Der findes mange vrede og meget kloge midaldrende mænd

Der er mange forskellige årsager til, at det er svært at få kvinder til at engagere sig i lokalpolitik, mener tre lokalformænd. En af dem er den grimme tone.

Allerød - 13. marts 2021 kl. 15:52 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Som formand for Socialdemokraterne i Allerød kan Grethe Munk godt genkende billedet af, at det ikke er let at få kvinder til at stille op til kommunalvalget. Hendes eget parti har selv fire kvinder på opstillingslisten med i alt 12 kandidater. Hvorfor det er sådan, tror hun ikke, der er én forklaring på, men mange.

