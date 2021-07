Betændt nabosag trækker ud

Sagen kort I nummer 7 og 9 for enden af en stikvej til Gravenstensvej i Lillerød bor der to familier. De er de primære brugere af stikvejen.

Beboerne på Gravenstensvej 5 og 11 bor på hjørnet af hovedvejen og stikvejen, men med indgang på hovedvejen.

Beboerne i nummer 7 og 9 ønsker en vendeplads for enden af stikvejen samt en udvidelse af vejen med udgangspunkt i, at stikvejen, da grundene blev udstykket i 1944, blev udlagt med vendeplads.

Det vil betyde en markant reduktion i nummer 5 og 11's haver. Beboerne her er derfor imod udvidelse og vendeplads.

Parterne har holdt et møde, hvor de to beboerpar for enden af stikvejen: Anders og Anne Sofie Frigaard, der bor på Gravenstensvej 9, og Merete Them Kjølholm (byrådsmedlem for Det Radikale Venstre) og Andrew Stuart Burnett i nummer 7, foreslog at droppe at udvide hele stikvejen og i stedet nøjes med at etablere en vendeplads foran deres boliger.

De to par foreslog desuden, at de selv ville stå for betalingen for vendepladsen - en betydeligt billigere løsning, for stemmer politikerne for udvidelse og vendeplads medfølger en regning på 420.000 kroner, hvoraf nummer 7 og 9 skal betaler 140.000 kroner hver, mens nummer 5 og 11 skal betale hver 70.000 kroner.