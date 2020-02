Weibel ansætter ny Vice President for Operations

Søren Andersen er per 1. februar 2020 startet i stillingen som Vice President for Operations i radarvirksomheden Weibel Scientific, der har hovedsæde i Allerød.

Søren Andersens primære ansvarsområder bliver optimering af virksomhedens produktion og forsyningskæder.

"Weibel er en virksomhed med en stor in-house produktion og meget avancerede produkter. Det er afgørende, at samarbejdet mellem udvikling og produktion er gnidningsfrit, hvis virksomheden skal bibeholde sin førende markedsposition. Mit fokus vil være på at udvikle en endnu stærkere forbedringskultur blandt medarbejderne og samtidigt sikre høj trivsel og arbejdsglæde," siger Søren Andersen.

56-årige Søren Andersen kommer med 30 års erfaring fra dansk apparatindustri, hvor han har arbejdet for en række virksomheder, der producerer højteknologiske produkter i lave styktal, bl.a. B-K Medical og FOSS. Senest kommer han fra en stilling som VP for produktion og supply chain hos partikelaccelerator-producenten Danfysik, hvor han har været med til at føre virksomheden gennem en større transformation.

"Vi har styrket vores ledelseshold i Weibel betragteligt i februar med to nye, stærke profiler og er nu rigtig godt klædt på til at fortsætte den vækstrejse, vi allerede er i fuld gang med. Søren Andersens mangeårige og veldokumenterede erfaring med at lede organisationer gennem forandringer vil uden tvivl være et stort aktiv for Weibel i denne proces," siger Thomas Øiseth Munkholm, ejer og bestyrelsesformand i Weibel om ansættelsen.

Søren Andersen er uddannet teknikumingeniør med speciale i svagstrøm fra Københavns Teknikum i 1989. Privat bor Søren Andersen med sin familie i Virum.

mik.