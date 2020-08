Vurdering: Hvad er mine Wegnermøbler værd?

vurdering En af Allerød Nyts læsere har benyttet muligheden for at stille Lars Johannesson fra den lokale virksomhed Vurderingskompagniet et spørgsmål.

Lars Johannesson svarer: " Tak for din henvendelse angående vurdering. Det er et flot Wegnersæt, og med forbehold for at jeg ikke kan se standen, vil jeg vurdere det til: Tre-personers sofa - 6-8.000 kroner. Lavrygget lænestol: 5-6.000 kroner. Og højrygget lænestol incl.: 6-8.000 kroner.