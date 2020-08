Vurdering: Hvad er mine Piet Hein-stole værd?

Lars Johannessen svarer: " Tak for din vurdering til Allerød Nyt. Det er fire fine stole du har og de er ganske rigtig tegnet af Piet Hein som levede 1905-1996. Han formgav stolen i 1961, men han er nok mest kendt for sit ellipseformede spisebord som står i mange danske hjem. Mange bydere på auktion foretrækker i dag det originale læder og du nævner ikke noget om standen. Stolene går sædvanligvis for omkring 1500-2000 pr. stk på auktion men da der er fire og læder ser fint ud ville jeg håbe på en overraskelse og et hammerslag over vurderingen. En samlet vurdering bør ligge på 8-10.000 kroner. Tak fordi vi måtte se dine stole og du er meget velkommen en anden gang."