Virksomheder er igen på medarbejderjagt

For tredje måned i træk blev der flere ledige jobs at søge. Fra juni til juli steg antallet af jobopslag med 11,2 procent (sæsonkorrigeret), ifølge nye tal baseret på data fra Jobindex.

Fremgangen er bredt funderet og langt de fleste brancher er på medarbejderjagt igen, fremgår det af en pressemeddelelse.

"Det er godt nyt, at virksomhederne igen har mod på at hyre, efter mange virksomheder udskød rekrutteringer da usikkerheden var på sit højeste," udtaler Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar.

Hun forventer, at det øgede antal jobopslag vil afspejle sig i ledighedstallene de kommende måneder.

"Antallet af jobopslag har det typisk med at vende nogle måneder før ledigheden og beskæftigelsen. Det skyldes, at både søge- og ansættelsesproces kan tage tid. Derfor er det også en god nyhed for udviklingen de kommende måneder, at der igen er flere virksomheder, som søger medarbejdere," forklarer hun.

Godt for boligmarkedet

Ifølge ejendomsmæglerkæden Home er stigningen i job, der bliver slået op, særdeles godt nyt for boligmarkedet.

"Både salget og priserne har klaret sig overraskende godt under corona-krisen og ligger foran sidste år, men det er yderst vigtigt for den fortsatte fremgang, at beskæftigelsen er i en positiv udvikling," udtaler boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

"Jobmarkedet og boligmarkedet er tæt forbundne. Flere i arbejde og en større tryghed for folk i arbejde er selvfølgelig meget vigtigt for den enkelte familie, men også afgørende for vores lyst til og mulighed for at købe en bolig," uddyber han.

Hovedstaden halter

Fremgangen i jobopslag er klart tydeligst i Syddanmark og Region Midtjylland, mens Region Sjælland og navnlig Region Hovedstaden halter bagefter.

Mens der nu er lige så mange jobopslag som normalt i Region Midtjylland, er der stadig 10 procent færre i Region Hovedstaden.