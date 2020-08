Artiklen: Vindue knust i hus hen over en uge: Tyvekosterne er ikke gjort op

indbrud Mellem den 10. august klokke n13 og den 16. august klokken 18.15 har der været indbrud i en villa på Nordvænget i Lillerød. Politiet skriver på døgnrapporten, at et vindue er brudt op, men at tyvekosterne ikke er gjort op endnu.