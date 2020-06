Ønsket om at skabe visuel sammenhæng mellem Tokkekøbvej-siden af banen og 'Øen' på den anden side, er blandt de emner, der optager politikerne i deres indstillinger til byrådet om lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød. Billedet er fra byvandringen tidligere i år. Foto: Michael Braunstein

Vil ændre i byggeplaner: Ønsker visuel sammenhæng mellem Tokkekøbvej og 'Øen'

En stribe ændringer af lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød indstilles til byrådet

Allerød Nyt - 21. juni 2020 kl. 06:30 Af Michael Braunstein

Spørgsmålet om hvordan der kan skabes visuel sammenhæng mellem Tokkekøbvej og 'Øen' gennem reduktion af muligt nybyggeri, er blandt de emner, der optager politikerne, når det gælder lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød.

Lokalplanforslaget har netop været behandlet i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget samt i økonomiudvalget, og det har ført til indstillinger til byrådet med en række ændringer. Det foreslås, at ændringerne sendes i høring til samme høringskreds, som forslaget til lokalplanen blev sendt til.

I teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget stemte Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, imod, 'da vi ikke kan støtte en lokalplan, som sandsynligvis vil medføre højt byggeri med dyre boliger.' Der var heller ikke enighed i udvalget, når det gælder reduktion af muligt byggeri på området mellem jernbanen og Allerød Stationsvej.

Byggemuligheder reduceres Under overskriften 'Visuel sammenhæng mellem øst og vest for jernbanen' indstiller økonomiudvalget, at feltet som giver mulighed for etablering af byggeri op til 11 meter på Tokkekøbvej-siden af banen reduceres ved at tage et område umiddelbart vest for rundkørslen ved Tokkekøbvej ud. I dag anvendes området til bil- og cykelparkering. Denne anvendelse kan fortsætte, hedder det.

Herudover fjernes også muligheden for at etablerer nyt boligbyggeri mellem jernbanen og Allerød Stationsvej for så vidt angår strækningen nord for selve stationen og op til det første fodgængerfelt, som ligger umiddelbart ud for Allerød Apotek. I dag anvendes området til cykelparkering og café. Denne anvendelse fortsættes, lyder indstillingen.

Ved at fjerne byggemulighederne på en lidt længere strækning mellem Allerød Stationsvej og jernbanen sikres visuel sammenhæng mellem Tokkekøbvej og 'Øen', hedder det i materialet.

P-pladser og bevaringsværdige bygninger Blandt de mange andre indstillinger til byrådet om ændringer kan nævnes, at Stationspassagen mellem Allerød Stationsvej og parkeringen bag den tidligere Fakta-butik ikke udpeges som gågade, at eksisterende parkeringspladser i terræn kan udvides eller omdisponeres i forbindelse med nyt byggeri, og at kravet om, at minimum 90 procent af nye p-pladser skal etableres under terræn eller i parkeringshuse indskrænkes.

Det indstilles også, at cykelparkering ved stationen - både øst og vest for banen - skal bevares eller erstattes, og at kravet om, at der mindst skal være 1 p-plads pr. bolig slettes for hele området.

Når det gælder bevaringsværdige bygninger indstilles det, at følgende markeres som bevaringsværdige: Frederiksborgvej 23, Irisvej 3 (Irisgården) og M.D. Madsensvej 1 ('slagterens hjørne').

I økonomiudvalget stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, SF, imod indstillingerne.