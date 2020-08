Eric Lerdrup Bourgois' refugium hedder "Mali møder Ærø i Allerød". Det er her han reflekterer over tjenesten ved Den Kongelige Livgarde. Foto: Peer Rasmussen

Veteranrefugium i egen have

Allerød Nyt - 04. august 2020 kl. 18:33 Af Peer Rasmussen

I sin have i Lillerød har Eric Lerdrup Bourgois etableret sit eget lille refugium med plads til refleksion. Her er gamle danske landhøns, en køkkenhave og nok så vigtigt: Et lille skur med en terrasse, hvor han kan reflektere over tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.

"Jeg er ansat i en civil stilling som historisk leder ved Den Kongelige Livgarde med ansvaret for alt, som har med kultur, historie og traditioner at gøre. Da jeg er civilt ansat har jeg som sådan ingen forpligtigelse til at blive udsendt til internationale operationer, men jeg føler en pligt til at hjælpe Forsvaret og Danmark, når der er behov for det. I og med, at jeg er født i Frankrig og er halvt franskmand kan jeg tale fransk, og her kan jeg bidrage med mine kompetencer i Sahel regionen i Vestafrika, hvor man taler fransk, fortæller Eric Lerdrup Bourgois.

"Jeg har været med allevegne, også i felten, hvor jeg oversætter fra fransk til mine kolleger. Jeg har været udsendt til Mali to gange som tolk. Den første af mine ture til Mali var i 2015 som tolk for generalmajor Michael A. Lollesgaard, da han blev chef for FN's styrker i Mali. Det var Malis regering, som bad FN om hjælp i forbindelse med et oprør fra tuaregerne. Vi rejste i den forbindelse meget rundt i landet, dels for at besøge FN styrkerne, og dels for at deltage i møder med lokale oprørsledere og andre aktører. Udover Mali har jeg været udsendt til Ex-Jugoslavien og Afghanistan, alle gange i uniform," uddyber han.

Dybe og positive spor Turene til Mali har sat sig dybe, men positive spor hos Eric Lerdrup Bourgois.

"Udsendelserne slider på krop og sjæl, og jeg har lidt afsavn. Jeg er dog også blevet beriget med mange oplevelser, og selvom jeg har været i yderst udfordrende situationer, er jeg ikke ramt af ar på sjælen, så min historie er en positiv veteranhistorie. Men jeg har brug for et sted, hvor jeg kan sidde og tænke over mine oplevelser i Mali. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke reflekterer over oplevelserne. Derfor er der markante aftryk fra Mali i mit refugium, her i haven," fortæller han.

Mali møder Ærø i Allerød Refugiet hedder "Mali møder Ærø i Allerød" og er nærmest et redskabsskur, som er malet i flotte farver. Ved siden af er der en køkkenhave og i et aflukke går danske landhøns rundt og hygger sig.

På selve skuret er der forskellige souvenirs fra Mali, og fra Ærø, som også har en særlig plads i Eric Lerdrup Bourgois' hjerte.

"I forbindelse med et kunstprojekt på Den Kongelige Livgardes kaserne i København med billedkunstner Ib Monrad Hansen fra Ærø, som kom til at forløbe over næsten to år, kom jeg til Ærø første gang i 2017. Jeg faldt pladask for øen," beretter han.

"Der er en særlig mindfulness over Ærø, og det er derfor, øen er en del af mit refugium," tilføjer Eric Lerdrup Bourgois.

Vil gerne vise frem Selvom Eric Lerdrup Bourgois' refugium ligger i hans private have, viser han det gerne frem for interesserede.

"Vi sidder her ofte, når jeg har kolleger fra Forsvaret på besøg, og jeg har haft livgardens stab på besøg hernede. Jeg vil gerne række ud og dele ud af mine oplevelser. Jeg vil gerne fortælle om Mali og det at skabe et rum for mig selv. Det her er et slags manderum for mig, og hvis nogen er interesserede i at høre mere om det, kan de henvende sig til mig," siger han.

Ønsker man at se Eric Lerdrup Bourgois' refugium "Mali møder Ærø", kan man aftale nærmere ved at sende en e-mail til lg-g-hist01@mil.dk.