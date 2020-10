Verdensmålspris til Ilhan fra Skomageriet

Fredag var "Rådet for bæredygtig udvikling" på spil i Lillerøds bymidte. Her skulle Ilhan Patat fra Skomageriet på 'torvet' overraskes med verdensmålsprisen 2020.

Ilhan er, fortæller folkene bag prisen, altid klar til at hjælpe med at reparere læderjakker, snørebånd, lædertasker med 50 år på bagen og meget andet.

"Du hjælper jo med alt. Jeg har sågar været nede med et bælte, der skulle bruge nogle flere huller, og det ordnede du gratis. Jeg synes også, du skal huske at tage nogle penge," sagde borgmester Karsten Längerich blandt andet, da han overrakte prisen og en buket.

"Verdensmålsprisen i Allerød Kommune har sin egen historie. Prisen hed egentlig Agenda 21 prisen ( eller bæredygtighedsprisen) og er nu døbt om til Verdensmålsprisen De fleste kender til FN's Verdensmål og det cirkelrunde, flerfarvede logo, som mange bærer - ikke mindst politikere, som gerne vil signalere at de går ind for en bæredygtig udvikling. Prisen blev indstiftet af 'Rådet for bæredygtig udvikling og Allerød Byråd i år 2000, hvor Spildopmagerne fik prisen. Sidenhen er prisen givet til Røde Kors, Buresø Grønt, Ninas Naturcafe, den økologiske frisør Chac-Moll, PP Møbler, Widex, landmand Per Grupe, Lars Juel Sørensen på Barresøgaard, Kurt Borella og nu Ilhan Patat i Skomageriet," skriver rådet i en pressemeddelelse.