Venstre vil have venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej taget op i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

Venstre: Svingbane på Kongevejen skal forlænges

Venstre ønsker, at venstresvingsbanen på Kongevejen for bilister, der skal ad Sortemosevej, forlænges hurtigst muligt. Partiet har derfor anmodet om at få taget sagen op på næste møde i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

'Det er til stor gene, at venstresvingsbanen på Kongevejen er så kort, som tilfældet er, da det giver uhensigtsmæssig lang kø,' skriver byrådsmedlem for Venstre, Lisbeth Skov i et læserbrev.

Hun henviser til, at det tidligere er besluttet at afvente resultatet af fremkommelighedsanalysen.

'Analysen er nu afsluttet, og resultatet viser, at der er behov for at forlænge venstresvingsbanen igen,' skriver Libeth Skov og citeter fra analysen:

Ved at fjerne (asfaltere) en helle kan venstresvingsbanen udvides fra ca. 30 meter til ca. 55 meter, svarende til fra ca. 5 til ca. 9 bilers længde.'