Vellykket tenniscamp

Nybegyndere såvel som garvede tennisspillere kunne sidste uge svinge ketcheren i Allerød Tennisklub, da den første af to sommercamps løb af stablen. 19 børn var tilmeldt, og Asbjørn Nicolaisen, der er sekretær i Allerød Tennisklub, fortæller, at det gode sommervejr var med til at sikre optimale forhold.

"Vi håber, at sommercampen var med til at skabe relationer mellem børn på tværs af aldersgrupper og niveauer. Vi håber også, at campen har skabt en glæde og et ønske om at spille tennis hos dem, der ikke førhen kendte til sporten," fortæller Asbjørn Nicolaisen.