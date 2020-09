Valgforsamling i sognegården

I Blovstrød Menighedsråd får enhver, der har tid og lyst, mulighed for at sætte sit præg på sin lokale kirkes fremtid, fremgår det af en pressemeddelelse.

"Vi kender det alle: Vi kører i vort smukke land og ser mange velholdte kirker. Det ser dejlig fredfyldt ud, men vi skal ikke tage fejl. Kirkerne passer ikke sig selv. Derfor er der i alle kirker et folkevalgt menighedsråd til at passe på vores kulturarv. Menighedsrådet ansætter og vejleder kirkens personale, bestyrer kirkegården og alt inventar. At være medlem i et menighedsråd giver indsigt, indflydelse og ansvar, ligesom personlig udvikling," udtaler formanden for menighedsrådet. Hanne Hauberg.