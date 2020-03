Værnemidler stjålet fra depot på Plejecenter Skovvang

Der er stjålet 12 liter desinfektionsmiddel og 10 kasser éngangshandsker fra et depot på Plejecenter Skovvang.

Tyveriet har fundet sted i perioden mellem fredag klokken 12.30 og mandag klokken 9.00, oplyser Nordsjællands Politi, der ikke på nuværende tidspunkt ved, hvordan gerningsmanden skaffede sig adgang til depotet.

Allerød Kommune oplyser, at kommunen 'passer godt på værnemidler'.

'De værnemidler der ikke anvendes direkte i dagligdagen opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt i aflåste lokaler på alle lokaliteter,' skriver kommunen i en presseorientering.

'Allerød Kommune oplever generelt en meget stor opbakning fra befolkningen i forhold til at hindre smittespredning og er derfor ærgerlige over tyveriet. De stjålne effekter har ikke betydning for indsatsen mod smittespredning, idet kommunen løbende sørger for at have tilstrækkelige værnemidler til rådighed for at kunne løse pleje- og omsorgsopgaverne,'påpeger kommunen og tilføjer:

'Allerød Kommune samarbejder med Nordsjællands Politi om efterforskningen af sagen og kan i den forbindelse oplyse, at politiet har været på plejecentret i forbindelse med deres efterforskning. Af hensyn til den politimæssige efterforskning har Allerød Kommune ikke yderligere oplysninger i sagen.'

mik.