United Cycling blandt finalisterne til Danish Design Award 2020

"Løsningerne indgyder tillid til, at positive forandringer er mulige og viser designernes gå-på-mod til at løse klimaudfordringer, konflikter mellem mennesker, tilgodese menneskers behov, skabe muligheder for inspirerende læring, bryde med vanetænkning og innovere, eksempelvis ved at bruge kunstig intelligens med mennesket og planeten i fokus."

'Et sted der løfter cyklen til et nyt niveau'

Om United Cycling - der betegnes som 'et showroom, butik og mødested for high-end professionelle racercykler' - udtaler juryen:

'Dette er helt klart et sted, der løfter cyklen til et nyt niveau. Konceptet er grundigt og veludført og indrammer således produktet på en ny måde for både den professionelle og entusiastiske amatør. Det er her, man skal gå hen, hvis man vil beundre det nyeste inden for cykelløbsteknologi – det budskab går tydeligt igennem.'

Alle løsningerne kan findes på Danish Design Awards hjemmeside. Her kan man desuden afgive sin stemme på den bedste designløsning i kategorien People's Choice Award.

Prisuddelingen foregår i samarbejde med Dansk Industri og er planlagt til at finde sted 2. juni i Industriens Hus.

mik.