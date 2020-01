Under 200 indbrud i Allerød i 2019

Der er tale om foreløbige tal, der kan blive justeret en anelse, når alle indbrud i julen er endeligt registreret, men tallet vil ikke ændre sig væsentligt, lyder det fra Bo trygt, der arbejder for at reducere indbrud. Bo trygt mener, at den positive udvikling bl.a. skyldes, at danskerne for alvor er gået sammen om at holde tyvene ude.

I Allerød var der i 4. kvartal 2019 60 anmeldte indbrud, hvilket giver et tal på 197 samlet for hele året. Det tilsvarende tal for årene før var: 2015: 273, 2016: 306, 2017: 253, 2018: 243.

"En rigtig god nyhed"

"Det er en rigtig god nyhed, at vi har haft så relativt få indbrud i Danmark sidste år, når vi sammenligner med tidligere år. Det er resultatet af mange menneskers, nabolags og organisationers indsats for at gøre livet surt for indbrudstyvene, og det er noget, vi alle bør glæde os over," siger Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt-samarbejdet, og fortsætter:

"Frygten for indbrud er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i en negativ retning, og derfor er der fortsat brug for, at vi alle sammen gør en målrettet indsats for at holde tyvene ude. Ikke bare af vores eget hjem, men af hele nabolaget."

Britt Wendelboe mener, at Nabohjælp er blandt de effektive midler til at forhindre indbrud, og hun opfordrer til, at man downloader Nabohjælps-appen og organiserer sig med sine naboer.

mik.