Udvalgsformand om genåbning: Det er en større opgave at lukke op end at lukke ned

Det er et større planlægningsarbejde, der nu bliver sat i gang, når Allerød Kommunes dagtilbud og skolerklasser fra 0.- til og med 5. klasse lige som resten af landet skal åbne efter påske. Det bliver ifølge børneskoleudvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) "en stor opgave," siger han i en pressemeddelelse.

"Nedlukningen af kommunale tilbud skete stort set over en nat, men det er altså en lang større opgave at lukke op end at lukke ned. Vi er gået i gang med planlægningsarbejdet ud fra det vi ved, men vi mangler fortsat de centrale retningslinjer der sikrer, at det hele sker sundhedsmæssigt forsvarligt," han i en pressemeddelelse.

Lige som landets øvrige kommuner, venter Allerød nu på en orientering med retningslinjerne, som staten sender ud omkring åbningen. Retningslinjerne rummer blandt andet "hvordan der skal åbnes, i hvilket tempo, og hvilke sundhedsmæssige forudsætninger der skal være på plads, lyder forventningen.

”Retningslinjerne bliver afgørende for, hvordan Allerød Kommune åbner op. Det kan eksempelvis handle om m2 pr. barn, fremskaffelse af værnemidler, forskudt mødetid, børn i mindre grupper, udeaktiviteter mv. Der er således mange spørgsmål der skal findes svar på i den kommende tid," siger Nikolaj Rachdi Bührmann i pressemeddelelsen.

"Jeg vil rigtig gerne have, at åbningen bygger på nogle fælles principper på tværs af dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber i kommunen. Principperne kan være med til at sikre en god ramme for genåbningen og samtidig understrege, at vi naturligvis genåbner, men også, at vi ikke går på kompromis med børnenes og medarbejdernes sikkerhed," siger udvalgsformanden og opfordrer forældrene til at holde sig orienteret på henholdsvis Aula og Børneintra.