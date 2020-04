Udvalgsformand om genåbning: Det er en helt vild proces - men vi er godt i gang

"Fra udvalgets side har vi insisteret på to ting: Det sundhedsmæssige skal selvfølgelig være på plads – og uden dette ingen genåbning. Dernæst har vi insisteret på, at børnenes trivsel, den pædagogiske praksis og det faglige indhold skal være central i den nye hverdag for børnene. Det synes jeg, vi lykkes godt med – og især har vi et særligt øje for udsatte børn og familier," siger udvalgsformanden.

Udvalget kunne efter et ekstraordinært møde 14. april konstatere, at rammerne for den gradvise åbning af skoler (0.-5.klasse), specialtilbud (0.-9.klasse), SFO'er og klubber i Allerød Kommune er klar. Og det glæder Nikolaj Rachdi Bührmann.

"Vi politikere har haft rigeligt at se til og rigeligt at læse den seneste uges tid. Det er dog intet imod det kæmpe arbejde, som vores ledere ude i skoler og i dagtilbud og vores forvaltning har udført og fortsat udfører. Jeg er imponeret, og frem for alt er jeg tryg ved genåbningsplanerne," siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

"Alle de tilbud, der skal starte op i denne uge, er blevet godkendt af vores forvaltning. Det har ikke været uden sværdslag, idet Sundhedsstyrelsens instrukser er strikse og mangfoldige. Det glæder mig, at vi er klar til genåbningen og så glæder jeg mig til, at de sidste godkendelser forventeligt kan ske i løbet af de kommende dage. Ingen tilbud starter op uden overholdelse af Sundhedsstyrelsens instrukser, og derfor er det glædeligt, at vi kommer i mål med den del også," siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Flere forventninger og spørgsmål fra borgere

Der er mange forhåbninger, forventninger og spørgsmål til genåbningen, hvilket også afspejler sig i udvalgsmedlemmernes dialog med Allerød-borgerne, fremgår det af pressemeddelelsen.

"Jeg har heldigvis mest hørt positive tilkendegivelser om den gradvise og kontrollerede genåbning. Men selvfølgelig også spørgsmål om, hvorvidt vi ikke kunne gøre det hurtigere - og i den modsatte ende af skalaen, om vi ikke går for hurtigt frem. Der er også nogle, som har været rigtig glade for, at børnene kan komme hver dag om end i en forkortet åbningstid, mens andre har efterspurgt længere åbningstider," siger Nikolaj Rachdi Bührmann og fortsætter:

"Det er væsentligt for mig at understrege, at dette er det muliges kunst. Én af de ting vi forhåbentligt hurtigt kommer til at justere på er åbningstiden, hvis alt går vel. Udvalget vil eksempelvis gerne have, at åbningstiden hurtigst muligt udvides i relation til SFO og mini-SFO således, at dagen i dagtilbud og skoler får samme sluttidspunkt – det vil gøre det nemmere for forældrene. Vi er selvfølgelig også godt klar over, at SFO- og klubpædagogerne bruges for at kunne holde åbningstiden i skolerne, men ikke desto mindre er det en prioritering fra udvalgets side hurtigst at udvide åbningstiden yderligere."