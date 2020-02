Udvalgsformand afviser kritik fra BUPL

Formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Bührmann, SF, afviser kritikken fra BUPL af Allerød Kommune i forbindelse med udmøntningen af 500 millioner kroner på årets finanslov til bedre normeringer i daginstitutionerne.

'Desværre et utroligt ensidigt partsindlæg fra BUPL. Skuffende at en dialogpartner betragter kommunen og vores service ude af kontekst ... Ja, Allerød Kommune fandt en minimal, utilsigtet, besparelse da vi ensartede vores dagtilbuds- og ledelsesstruktur ... Pengene fra Christiansborg er på dagsordenen på næste udvalgsmøde og indstilles at gå krone for krone til normeringer - og hurtigst muligt!,' skriver udvalgsformanden i en kommentar på Allerød Nyts Facebook-side.