Udvalgsformand afviser kritik: Det kunne vanskeligt være gjort hurtigere

"Alle indendørs idrætsanlæg – undtagen Engholm Svømmehal - åbnede fredag 12. juni, og Engholm Idrætsanlæg åbner i dag mandag," siger formanden for kultur- og idrætsudvalget, Merete Them Kjølholm

Formanden for kultur- og idrætsudvalget, Merete Them Kjølholm, afviser kritikken fra formanden for Lillerød Badminton, Søren Toft. Søren Toft undrede sig fredag 12. juni over, at Allerød Kommune ikke meldte hurtigere ud vedrørende genåbning af den indendørs idræt, og han gav udtryk for, at det havde udløst stor frustration og utryghed.

"Selvom genåbningsdatoen 8. juni har været kendt længe, var det først natten til mandag 8. juni, at Kulturministeriets retningslinjer kom for hvordan åbningen sundhedsmæssigt forsvarligt kunne ske. Herefter skulle både kommune og idrætsforbund oversætte dette til praktisk virkelighed," siger Merete Them Kjølholm og fortsætter:

"Det er foreningerne, der har ansvaret for, at alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Alle indendørs idrætsanlæg – undtagen Engholm Svømmehal - åbnede i fredags, Engholm Idrætsanlæg åbner i dag mandag. Jeg mener, at det vanskeligt kunne være gjort hurtigere – og tror faktisk heller ikke, at de øvrige kommuner har genåbnet for alle idrætsgrene hurtigere."

Udvalgsformanden påpeger, at kultur- og idrætsudvalget 8. juni om morgenen behandlede de helt overordnede principper for genåbning.

"Der er kommunikeret om dette, og der har været sendt info ud via den samlede foreningsportal. Derudover har der været kommunikeret med dem, der har henvendt sig," siger Merete Them Kjølholm og fortsætter:

"Man skal være opmærksom på, at der heldigvis er rigtigt mange foreningsaktive i Allerød, så det er ikke en lille opgave. Der har også været kommunikeret med medlemmer af Lillerød Badmintonklub. Jeg er uforstående overfor, at Søren Toft kritiserer kommunikationen, jeg har ikke fået en henvendelse fra ham, og så vidt vides har forvaltningen heller ikke."

"Jeg glæder mig over, at Lillerød Badmintonforening fra i fredags trygt kunne gå i gang med spille badminton," siger udvalgsformanden.