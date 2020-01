Udvalg skal se på trafik fra Farremosen

"Det er næppe rationelt for virksomhederne, at lastbiler ikke kører direkte til motorvejen - og heller ikke i beboernes interesse," sagde Martin H. Wolffbrandt i byrådet

Teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget skal se nærmere på trafikken fra erhvervsområdet Farremosen. Det besluttede Allerød Byråd 23. januar.

Det var Martin H. Wolffbrandt, K, der havde fået sagen på dagsordenen.

"Konservative ønsker at reducere trafikgenerne fra erhvervsområdet Farremosen i det omfang, det er muligt. Der er nogen der mener, at lastbiler fra erhvervsområdet kører ad vejen Farremosen og ned i Lillerød. Det er næppe rationelt for virksomhederne, at lastbilerne ikke kører direkte til motorvejen – og det er selvsagt heller ikke i beboerne ved Farremosens interesse. Vi har altså en win-win situation, hvis vi løser problemet," sagde Martin H. Wolffbrandt.

Han tilføjede, at "hvis nogle – formentlig ikke særligt dyre - skilte kan hjælpe lastbilerne på rette vej, er det en oplagt, billig løsning."

Det konservative byrådsmedlem vil gerne have afklaret, om den kommunale forvaltning har informationer om, at lastbiler fra Farremosen benytter vejen Farremosen eller kører til Lillerød bymidte. Og så vil han gerne have afklaret, hvilke muligheder byrådet har for at bidrage til, at skiltningen er hensigtsmæssig.