Seafood, Professional cook prepares shrimps with sprigg beans. Cooking seafood, healthy vegetarian food and food on a dark background. Horizontal view. Eastern kitchen Foto: OstapenkoAnton/Anton - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg: Pengene tilbage for madordning Forældre kan se frem til tilbagebetaling for ikke leveret mad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg: Pengene tilbage for madordning Forældre kan se frem til tilbagebetaling for ikke leveret mad

Allerød Nyt - 21. april 2020 kl. 17:37 Af Michael Braunstein og Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

retur Forældre til børn i kommunens vuggestuer og børnehaver kan se frem til at få penge tilbage. Kommunen har opkrævet betaling for madordningen, mens der har været lukket ne, og madordningen er også suspenderet i genåbningsperioden, der foreløbigt løber frem til den 10. maj.

Et enigt økonomiudvalg besluttede tirsdag, at forældrene får pengene tilbage, fortæller borgmester Karsten Längerich til Allerød Nyt oven på økonomiudvalgsmødet.

"Flere forældre har stillet spørgsmål til de gældende regler om opkrævning af forældrebetaling for madordningerne, og flere har henvendt sig med ønske om refusion af deres betaling i den periode, hvor madordningerne er suspenderet," lød det på forhånd fra borgmestren i en pressemeddelelse, der kunne berette om, at det var Längerich og børneudvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), der havde bedt om at få punktet diskuteret.

"På børne- og skoleudvalgets vegne glæder det mig, at vi kan få drøftet forældrenes henvendelser om tilbagebetaling. Grunden til, at borgmesteren og jeg har anmodet om en sag på dagsordenen, er netop for at få drøftet vores muligheder og på den måde vise borgerne, at vi tager deres henvendelser alvorligt," lød det på forhånd fra Nikolaj Rachdi Bührmann.

Tilbagebetalingen skal nu forbi byrådet.

FAKTA

Madordning

I april 2020 er 867 børn indmeldt i daginstitutioner med madordninger. Den månedlige forældrebetaling for madordningerne udgør 845 kr., oplyser Allerød Kommune.

Kommunen kan også oplyse, at det er beregnet, at den samlede refusion for forældrebetaling i perioden 16. april til 10. maj samt indkøb af madvarer i perioden 16. marts til 15. april udgør 787.600 kr.

Såfremt der træffes beslutning om, at der skal ske refusionen til forældrene, kan det ske ved, at der modregnes i forældrebetalingen i juni måned - også for så vidt angår de børn, som er overgået til mini-SFO, oplyser kommunen.

Kilde: Allerød Kommune