Lynge Byfest udskydes til 2021, og hovednavnet er allerede sikret. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Udskydelse af Lynge Byfest får ingen økonomiske konsekvenser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udskydelse af Lynge Byfest får ingen økonomiske konsekvenser

Byfestformanden ser nu fremad mod næste års byfest

Allerød Nyt - 16. juli 2020 kl. 11:15 Af Kristina Pihl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en ærgerlig byfestformand, Jørgen Johansen, der i april måned meldte ud, at årets Lynge Byfest blev udskudt til 2021 pga. corona-situationen. Da bestyrelsen tog den endelige beslutning om at udskyde byfesten, havde planlægningen været i gang i godt et halvt år, og årets hovednavn var på plads og flere kræmmere havde betalt for en stand. Siden april har bestyrelsen arbejdet for at sikre, at aflysningen ikke får negative økonomiske konsekvenser for 2021-programmet. Jørgen Johansen fortæller, at bestyrelsen er nået i mål:

"Vi er så heldige, at vi har kunne udsætte alle vores kontrakter til næste år, og vi har allerede nu en ny aftale med vores hovednavn, Die Herren, om, at de kommer i 2021 i stedet. Da vi aflyste, havde ingen af vores sponsorer endnu betalt, og derfor skulle vi heller ikke betale dem tilbage. Vi har skrevet til alle vores sponsorer og forklaret dem situationen og vi håber, at de vil bakke op om Lynge Byfest næste år også," forklarer han.

Jørgen Johansen oplyser, at foreningen har tilbagebetalt de kræmmere, der nåede at betale for deres stand, inden byfesten blev aflyst.

Ser fremad Planlægningen af den nu aflyste Lynge Byfest 2020 har dog ikke været helt spildt. Foreningen nåede bl.a. at opdatere deres hjemmeside og planlægge en torsdags-rockkoncert -begge ting bliver nu en del af næste års byfest.

Jørgen Johansen har derfor vendt situationen til noget positivt:

"Vi bliver nødt til at kigge positivt på det, ellers bliver livet for surt. Det er klart, at da vi aflyste, var vi helt nede i kælderen og irriteret over alle de ting, vi havde nået at planlægge, men nu er vi på den anden side, hvor vi kan se fremad."

Aflysningen betyder også, at planlægningen kan gå i gang to-tre måneder tidligere end normalt, da bestyrelsen og de mange frivillige ikke har behov for den "pause", som de ellers normalt holder, efter en veloverstået byfest. Jørgen Johansen fortæller, at de planlægger at holde forskellige events i løbet af året, der skal gøre opmærksom på Lynge Byfest 2021.

Stille sommer For Jørgen Johansen, der har været byfestformand i tre år, har udskydelsen af byfesten betydet en mere stille sommer med mindre planlægning. Han ser frem til byfesten i 2021, men er spændt på hvilken følelse der rammer ham, når kalenderen skriver slut august.

"Når vi kommer til slutningen af august, og jeg kører forbi marken, hvor byfesten skulle være blevet holdt, må vi se, hvad for en følelse der kommer," siger han.