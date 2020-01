Allerøds borgmester, Karsten Längerich, vil ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt at genåbne budgetforhandlingerne for 2020.

Udligning: Allerød står til at skulle betale 21,5 mio. kr. mere

"21,5 mio. kr. er et beløb af en størrelse, som vi kun kan finde ved at hæve skatten eller finde flere besparelser oven i de allerede planlagte eller ved at lave en kombination. Jeg håber ikke, at det her står ved magt - tallene må ændres, specielt i hovedstadsområdet."

"Jeg forstår det umiddelbart sådan, at vi godt må hæve skatten, hvis vi vil, og at vi må hæve beskatningsgrundlaget med 0,31," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich, V, og fortsætter:

Vil samle byrådet

Når det endeligt er afklaret, hvad den økonomiske konsekvens af udligningsreformen bliver for Allerød, vil Karsten Längerich samle byrådet og drøfte situationen.

"Der er kun de tre muligheder: At hæve skatten eller sænke servicen eller en kombination. Det må vi have en politisk drøftelse af. Selvom reformen ikke træder i kraft i år, kan det ikke udelukkes, at budgetforhandlingerne vedrørende 2020 må genåbnes - i lyset af, at vi allerede ved, at det bliver nødvendigt med flere besparelser," siger borgmesteren og tilføjer:

"Inden reformen havde jeg ikke troet, at Allerød ville blive ramt så hårdt, men i forhold til hvad der den senere tid har været talt om, ligger beløbet nok på det niveau, jeg havde regnet med. Jeg synes fortsat det er meget tydeligt, når man ser på beløbene for de forskellige kommuner, at det her er en politisk manøvre."

I 2019 betalte Allerød Kommuner over 300 mio. kr. i udligning.