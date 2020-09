Jørgen Johansen meddeler, at det Konservative Folkeparti forlader budgetforhandlingerne i Allerød Kommune. Arkivfoto Foto: CARSTEN LUNDAGER

Ude: Konservative forlader budgetforhandlingerne

Allerød Nyt - 04. september 2020
Af Peer Rasmussen

Det Konservative Folkeparti forlader budgetforhandlingerne i Allerød Kommune på besparelser i Allerødordningen samt en katastrofal lav kassebeholdning.

Det meddeleler Jørgen Johansen i en pressemeddelelse til Allerød Nyt.

"Konstitueringspatierne ønsker at skære yderligere 500.000 kroner på Allerødordningen, og det var for meget for os konservative, der sidste år indgik budgetforlig med A og Ø, hvor Allerødordningen blev hævet med 400.000 kroner," udtaler han.

"Når vi sidste år gik med til en skattestigning, var det med en forventning om, at budgetforligspartiernes aftale om yderligere 400.000 kroner til Allerødordningen også holdt i mere end et år. Det viser sig nu, at den aftale kun holdt i et år, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med," skriver Jørgen Johansen videre.

Ifølge pressemeddelelsen var der for de Konservatives to forhandlere (Jørgen Johansen og Erik Lund) ingen tvivl om, at konstitueringspartierne på forhånd havde aftalt, at de gerne ville af med konservative i budgetforhandlingerne.

"Dette gjorde de så ved dels at fastholde besparelsen på Allerødordningen samt lægge op til en katastrofal lav kassebeholdning de næste fem-seks år, vel vidende, at begge dele var hjerteblod for os konservative," erklærer Jørgen Johansen.