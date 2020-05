Venstresvingbanen her på Kongevejen i Blovstrød ved Sortemosevej er for kort og skal forlænges, mener Venstres Lisbeth Skov, der tror på, at det snart kan ske. Foto: Michael Braunstein

Tror på forlængelse af venstresvingbane på Kongevejen

Lisbeth Skov, V, er optimist, selvom sagen blev henlagt på Allerød Byråds møde 30. april

Allerød Nyt - 02. maj 2020

Selvom et enigt Allerød Byråd 30. april besluttede at henlægge en sag om forlængelse af venstresvingbanen på Kongevejen ved Sortemosevej, tror Lisbeth Skov, V - der havde rejst sagen - på at forlængelsen snart kan realiseres.

"Jeg er glad for, at byrådet har fremrykket en pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Flere partier har jo givet udtryk for, at de ønsker at få svingbanen forlænget, så nu skal vi bare prioritere projektet højt i teknik-, erhverv-, plan og miljøudvalget. Vi skylder borgerne at få løst problemet med den for korte svingbane," sagde Lisbeth Skov i byrådet.

På samme byrådsmøde besluttede byrådet at fremrykke anlægsopgaver for 60 mio. kr., herunder en pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed på 2 mio. kr.

I sin begrundelse for at rejse sagen, har Lisbeth Skov blandt andet anført, at 'det er til stor gene at venstresvingsbanen på Kongevejen er så kort, som tilfældet er, da det forårsager lang, kø specielt i myldretiden.'

Et flertal i teknik-, erhverv-, plan og miljøudvalget gik 31. marts ind for at henlægge sagen, 'idet der ikke kan anvises finansiering, og der allerede er foretaget prioritering af midlerne i trafikpuljen.' Flertallet bestod af Miki Dam Larsen, S, Martin Wolffbrandt, K, og Rasmus Keis Neerbek, Ø.

Lisbeth Skov og Erling Petersen, Blovstrød Listen, stemte imod og begærede sagen i byrådet.