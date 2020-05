Tre scenarier for genåbning på skoleområdet

'Dette vil sikre, at medarbejderne inddrages i omstillingen fra en hverdag med meget stramme retningslinjer med henblik på hindre smittespredning til en hverdag med mere generelle anbefalinger til hindring af smittespredning og kan være med til at tilrettelægge den nye dagligdag på skolerne og i klubben,' står der i sagsfremstillingen på udvalgets dagsorden.

Med udgangspunkt i de generelle retningslinjer fra myndighederne samt erfaringerne fra den første fase af genåbningen har den kommunale forvaltning i Allerød Kommune udarbejdet et nyt sæt retningslinjer for næste fase af genåbningen af skoler, SFO og klubber i Allerød. Samtidig foreslår forvaltningen, at ledere, MEDudvalg og medarbejdere får tid til at drøfte reglerne igennem i forhold til, hvordan den konkrete dagligdag kan tilrettelægges bedst muligt på de enkelte skoler og klubber.

Det er nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet, der er baggrunden for mødet, idet vejledningerne lægger op til, at den yderligere genåbning kan foregå under væsentligt færre krav end tidligere.

Scenarie 1

Forslaget til genåbningsplan omfatter tre forskellige scenarier.

'Scenarie 1' opererer med, at 0.-5. klasse fortsætter med skolegang fra kl. 8-13 alle ugens dage, at 6. og 7. klasse kommer tilbage til skolen på alle ugens dage fra kl. 8-13, så de følger modellen som 0.-5. klasse, og at 8.-9. klasse modtager undervisning dagligt i en kombination af fremmøde to dage om ugen fra kl. 8-13 og tre dage om ugen med fjernundervisning på samme vilkår som i dag.

SFO udvider åbningstid til kl. 15 for alle suppleret med nødpasning efter kl. 15. Morgenåbningen fortsætter. Klub åbner for alle klassetrin efter en differentieret model.

Herudover gælder, at de klasser i 0.-5. klasse som pga. store klasselokaler kan samles i ét lokale, fordi afstandskravet på 1 meter kan opretholdes, samles i én klasse med en lærer pr. klasse.

For 6.-9. klasse vil der være 1 voksen som den gennemgående person hele dagen - evt. suppleret med ekstra personaleressourcer i nogle timer/dage.

8. og 9. klasserne kommer i skift, så færre kvadratmeter skal i brug.

Årgangsteams vurderer om 1 dags fjernundervisning indimellem skal erstattes af fremmøde til et særligt arrangement væk fra skolen – eksempelvis en tur i skoven eller andet.

Scenariet indebærer følgende tidsplan:

Mandag 18. maj: Planlægningsdag for medarbejdere og ledere. 0.-5. klasse, miniSFO, nødpasning og fjernundervisning for 6.-9. klasse fortsætter.

Tirsdag 19. maj: 6. og 7. klasserne møder ind. 8. og 9. klasserne starter deres rul (betyder at alle 8. og 9. klasserne begynder enten tirsdag eller onsdag). Klub åbner for 3. klasserne fra kl. 13.00-17.00.

Onsdag 20. maj: Åbningstiden i SFO udvides til kl. 15.00 – herefter fortsat nødpasning.

Mandag 25. maj: 6. og 7. klasser fortsætter med at møde ind dagligt. 8. og 9. klasser fortsætter med to dages fremmøde og tre dages fjernundervisning med to undervisningsmoduler om dagen. Klub åbner for 4. klasserne fra kl. 13.00-17.00.

Tirsdag den 2. juni: Klub åbner for 5. og 6. klasserne fra kl. 13.00-17.00. Klub åbner for 7. kl., 8. kl. osv. en aften om ugen på skift.