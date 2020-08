I Nordsjællands Politis døgnrapport meldes der om tre indbrud i den forgangne weekend i postnummer 3450. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Tre indbrud i weekenden

Allerød Nyt - 03. august 2020 kl. 10:10 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den forgangne weekend kan Nordsjællands Politis døgnrapport melde om tre indbrud i postnummer 3450.

Mellem den 30. juli klokken 14.30, og den 31. juli klokken 11.15 var der indbud i en villa på Williamsvej.

Her blev et stuevindue brudt op med et ukendt redskab og der blev stjålet smykker, kontanter og valuta.

Den 31. juli klokken 12.20 var der indbrud i en villa på Clara Frijsvej.

Også her blev et vindue brudt op med et ukendt redskab. Her blev der stjålet smykker.

Mellem den 30. juli klokken 14 og den 2. august klokken 17 var der indbrud i en villa på Ellevej.

Her kom gerningsmanden ind i villaen ved at bryde et soveværelsesvindue op.

Der er dog ikke blevet meldt om noget stjålet. Der er ingen signalementer og der er heller ingen oplysninger om beskrivelse af køretøjer.