Tre Allerød-borgere indlagt med coronavirus

Tre Allerød-borgere der er bekræftet smittet med coronavirus er indlagt på sygehus. Det oplyser Allerød Kommune tirsdag. I fredags var tallet på en enkelt indlagt Allerød-borger med coronavirus.

Allerød Kommune oplyste fredag, at 21 andre Allerød-borgere på det tidspunkt lå på sygehuset, men de 21 var indlagt af grunde, der ikke har noget med corona at gøre.

Antallet af indlagte er relativt lavere end normalt, oplyste kommunen, der fredag konstaterede, at ingen på kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen var corona-smittede.

Allerød Kommune understreger, at når det gælder det samlede antal corona-smittede i kommunen er der et stort mørketal, der har at gøre med, hvor mange der bliver testet, ligesom kommunen ikke får indmeldinger fra alle borgere. Det er derfor usikkert, hvor mange corona-smittede borgere, der er indenfor kommunegrænsen.