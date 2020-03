Travlhed i dagligvarebutikkerne og kø på apoteket

Der var torsdag formiddag rigtigt mange mennesker i dagligvarebutikkerne for at købe ind, og overalt blev situationen vendt og diskuteret. Mange købte stort ind, og varer som toiletpapir, håndsæbe, hakket kød samt tun og makrel på dåse var populære.

Regeringens omfattende tiltag for at forhindre spredning af coronavirus sætter også sit præg på aktiviteterne i Allerød Kommune.

'Allerød - slap nu af, for dælen'

I Facebook-gruppen 'Allerød Kommune - Hjælp hinanden!' er der adskillige opslag og kommentarer om hamstring i butikkerne.

'Skulle vi ikke alle sammen følge statsministerens råd om ikke at hamstre og bevare almindelige indkøbsvaner - for hinandens skyld. Der er ingen fødevarekrise,' skriver en bruger, mens andre kommentarer lyder:

'Ja, vær venlige at bevare almindelige indkøbsvaner. Så er der til alle.'

'Jeg troede det var en joke at folk hamstrer toiletpapir. Men det er det ikke.'

'Allerød - slap nu af, for dælen.'

'Jeg er helt enig, men folk agerer ud fra følelser og dette er en naturlig reaktion på en meget speciel og unaturlig situation. Her er der desværre ingen rationale. Håber dog alle kan se der kommer varer igen på hylderne rimelig hurtigt.'

'Kære Allerødder. Skal vi ikke lade være med at hamstre i butikkerne. Jeg må sige jeg er dybt rystet over den reaktion. Meget ego synes jeg. Skal vi ikke hjælpe hinanden i Allerød i den her situation?'