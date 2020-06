Trafikudvalgsformand om besparelse: Vi vidste, det ville få konsekvenser

trafik Jens Mandrup (SF), der er formand for Region Hovedstadens trafikudvalg, var sammen med et flertal i regionsrådet for nylig med til at stemme den forringelse af blandt andet linje 55E mellem Allerød og Farum, der nu rammer pensionist Orla Stendahl fra Lynge.

"Jeg kan sagtens forstå frustrationen. Vi vidste, at det vil få konsekvenser for nogle passagerer, da vi tog beslutningen, men vi valgte ud fra, hvor det ville ramme færrest. I Orla Stendahls tilfælde vil jeg også pege på, at der stadig er alternative måder at komme frem," siger Jens Mandrup (SF), formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden.