Vejen Farremosen skal ændres til 2 minus 1 vej, og i den forbindelse vil teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget følge op på spørgsmålet trafikgener fra erhvervsområdet. Foto: Michael Braunstein

Trafikgener skal vurderes når Farremosen er ændret til 2 minus 1 vej

Vejen Farremosen får bump og hastigheden nedsættes til 50 km/t

Allerød Nyt - 16. marts 2020 kl. 05:05 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget besluttede i januar, at Farremosen skal ændres til 2 minus 1 vej, hvilket medfører etablering af bump og en reduktion af den tilladte hastighed til 50 km/t. Ud over at forbedre forholdene for de svage trafikanter forventes tiltaget også at gøre Farremosen mindre attraktiv for gennemkørende trafik. Sådan står der i et notat, der var et bilag til udvalgets møde 3. marts, hvor trafikgener fra erhvervsområdet Farremosen stod på dagsordenen. Udvalget besluttede, at man vil følge op på problematikken i forbindelse med etablering af 2 minus 1 vejen. ​På en 2 minus 1 vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger.

Ønsker at reducere gener Det var det konservative byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt, der havde rejst sagen. Det gjorde han i byrådet - med denne begrundelse: 'Konservative ønsker at reducere trafikgenerne fra Erhvervsområdet Farremosen i det omfang, det er muligt. På baggrund af informationer om at trafikken af lastbiler fra Farremosen generer på Farremosen (vejen) og er set køre til Lillerød bymidte, ønsker jeg en sag på byrådets dagsorden med henblik på at få afdækket to forhold:' '1: Har forvaltningen informationer (f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af fremkommelighedsanalysen) om at lastbiler fra Farremosens erhvervsområde benytter Farremosen (vejen) eller kører til Lillerød bymidte?' '2: Hvilke muligheder har vi i byrådet for at bidrage til, at skiltningen er hensigtsmæssig (f.eks. hastighedsgrænser, 'Ærindekørsel tilladt', 'Gennemkørsel forbudt for køretøjer >3,5t' ved indkørslen til Farremosen, ved Rådhusvej (indkørsel fra Nymøllevej) og/eller ved Lyngevej). Er kommunen i løbende dialog med politiet om skiltning?' Byrådet sendte sagen til behandling i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget, hvor man altså behandlede den 3. marts.

Trafiktælling gennemføres I notatet lyder vurderingen: 'Da der er foretaget tiltag på Lyngevej og planlagt tiltag på Farremosen er det fortsat Forvaltningens vurdering, at udbygningen af erhvervsområdet ikke vil medføre uvedkommende kørsel med tunge køretøjer på Farremosen eller i Lillerød i større grad. Dog kan der være tunge køretøjer, der har ærinde i området eller hvor ruten naturligt følger en af kommunens overordnede veje.' 'Efter etablering af 2 minus 1 vejen vil der blive foretaget supplerende trafiktælling for at vurdere trafikbelastningen og kørselshastigheden på vejen.' Forvaltningen vil fortsat anbefale, at en eventuel beslutning om ændring af skiltning med forbud om gennemkørsel for køretøjer over 3500 kg afventer, hvorvidt der konstateres en væsentlig stigning i den tunge trafik på strækningen.