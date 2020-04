Allerøds genåbning efter corona kommer til at foregå over flere dage. Arkivfoto

Træffer beslutning: Allerød åbner gradvist og kontrolleret

genåbning Børne-skoleudvalget i Allerød Kommune har lagt en plan for genåbningen af skoler for 0.-5.klasserne, SFO'er, dagtilbud og klubber. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Vi havde et rigtig godt udvalgsmøde, hvor vi brugte lang tid på at drøfte værdier og principper for genåbningen - især var vi optaget af, hvordan der tages vare på børn og medarbejdere på bedst mulig vis og hvordan de sundhedsmæssige rammer hele tiden er i fokus. Det er en kæmpestor opgave og derfor har vi besluttet en gradvis og kontrolleret åbning - som alligevel sker over kun seks hverdage," siger udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) i pressemeddelelsen.