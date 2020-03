Topchefer hos Niras går 15 procent ned i løn

Topcheferne hos Niras med hovedsæde i Allerød går ned i løn. Det sker som led i de tiltag, virksomheden tager for at styre Niras sikkert igennem den globale corona pandemi.

Til 'Licitationen' siger adm. direktør Carsten Toft Boesen, at en gruppe på 10 personer - fra senior vice president og opefter - er gået 15 pct. ned i løn året ud. Det blev tirsdag meldt ud internt.

Carsten Toft Boesen understreger, at det økonomiske skridt ikke skal ses som et desperat træk, men som rettidig omhu, og at direktørernes lønnedgang ikke skal tages som et udtryk for, at det også forventes af resten af Niras' medarbejdere.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed arbejder intenst på at holde gang i forretningen. Ifølge Carsten Toft Boesen er virksomhedens over 2400 medarbejdere - hvoraf langt de fleste nu arbejder hjemmefra - fortsat i stand til at levere og holde produktionen i gang.

mik.