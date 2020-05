Artiklen: Tøjexperten lukker 20 butikker - uvis fremtid for butikken i Allerød

"Af respekt for de medarbejdere, det kommer til at berøre, og de forhandlinger der er i gang, kan vi ikke udtale os om, hvilke butikker, der skal lukke," siger markedschef for PWT Group Brian Børsting til Allerød Nyt.