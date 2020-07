Politiet har registreret to indbrud i den forgangne weekend. Arkivfoto

To indbrud i villaer

I weekenden har der været to indbrud i villaer i Allerød.

Her kom gerningsmanden ind ved at bryde en karm op til et badeværelsesvindue. Der blev stjålet mønter og smykker.