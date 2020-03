Ukendte gerningsmænd har både på Rønnealle og Skovbrinken forsøgt at begå indbrud ved at fjerne lister omkring ruder. Temafoto

To forsøg på indbrud i Lillerød

Det lykkedes ikke gerningsmændene at komme ind

Nordsjællands Politi har fået anmeldelser om to forsøg på indbrud i Lillerød - i ingen af tilfældene lykkedes det gerningsmændene at komme indenfor.

På Rønnealle fandt indbrudsforsøget sted mellem 24. februar kl. 12 og 1. marts kl. 13. Her blev alle fire lister omkring et vindue fjernet, og der er brudmærker på karm, ligesom et glashjørne er knust.

På Skovbrinken forsøgte tyve sig 1. marts mellem kl. 14.30-19.00. Man har prøvet at komme ind i huset ved at afliste en rude på 2. sal via en trappestige til en altan.

mik.