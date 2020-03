De materielle skader var af et sådant omfang, at trafikken i en periode måtte dirigeres, indtil der var ryddet op, oplyser politiet.

Tjek af telefon førte til sammenstød

På Slangerupvej ved Lynge skete der klokken 15.49 tirsdag et færdselsuheld, der ifølge Nordsjællands Politi blev udløst af, en 19-årig mandlig bilist fra Hørsholm skulle tjekke sin telefon.

Den 19-årige kørte i sydgående retning, og mens han tjekkede sin telefon, som sad i en holder, svingede han over i modsatte kørebane og påkørte frontalt en 47-årig mandlig bilist fra Skibby, oplyser politiet.

Der skete ved uheldet umiddelbart ikke større personskade, men den ene part klagede over smerter i nakke og bryst, og en ambulance blev derfor tilkaldt for en sikkerheds skyld, fremgår det af døgnrapporten.

Her kan man også læse, at de materielle skader var af et sådant omfang, at trafikken i en periode måtte dirigeres, indtil der var ryddet op efter uheldet.

Den 19-årige bilist blev efter uheldet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

