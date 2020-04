Spørgsmålet om tilbagebetaling for madordningen i Allerød Kommunes vuggestuer og børnehaver kommer på dagsordenen i økonomiudvalget 21. april. Foto: spass - stock.adobe.com

Tilbagebetaling til forældre på politikernes dagsorden

Økonomiudvalget skal 21. april drøfte tilbagebetaling for madordningen i kommunens vuggestuer og børnehaver

På økonomiudvalgets møde 21. april skal der træffes beslutning om en indstilling til byrådet vedrørende tilbagebetaling for madordningen i Allerød Kommunes vuggestuer og børnehaver. Baggrunden er, at daginstitutionernes madordninger har været suspenderet under nedlukningsperioden fra 16. marts til 15. april, og at de fortsat er suspenderet i genåbningsperioden foreløbigt frem til 10. maj. Opkrævningen af forældrebetaling har imidlertid ikke været suspenderet, og opkrævningen forsætter i genåbningsperioden. "Flere forældre har stillet spørgsmål til de gældende regler om opkrævning af forældrebetaling for madordningerne, og flere har henvendt sig med ønske om refusion af deres betaling i den periode, hvor madordningerne er suspenderet," siger borgmester Karsten Längerich i en pressemeddelelse og fortsætter: "Derfor ønsker jeg, at byrådet skal drøfte, hvilke muligheder der er for tilbagebetaling. Jeg kan godt forstå, at forældre finder det mærkværdigt, at vi opkræver for en ydelse de ikke får, og det bør ændres."

Tager henvendelser alvorligt Borgmester Karsten Längerich og formand for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann, har anmodet om, at der fremlægges en sag på dagsordenen. "På børne- og skoleudvalgets vegne glæder det mig, at vi i næste uge kan få drøftet forældrenes henvendelser om tilbagebetaling. Grunden til, at borgmesteren og jeg har anmodet om en sag på dagsordenen, er netop for at få drøftet vores muligheder og på den måde vise borgerne, at vi tager deres henvendelser alvorligt," siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Har spurgt KL om regler Allerød Kommune har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL) for at få præciseret de regler, som har været gældende under nedlukningsperioden. KL har svaret, at kommunerne fortsat skal opkræve forældrebetaling. Opkrævning af forældrebetaling inkluderer betalingen for madordningerne. I Allerød Kommune er forældrebetalingen for så vidt angår madordningen 100 procent forældrefinansieret.

Madordningen i Allerød Kommune I april 2020 er 867 børn indmeldt i daginstitutioner med madordninger. Den månedlige forældrebetaling for madordningerne udgør 845 kr., oplyser Allerød Kommune. Kommunen kan også oplyse, at det er beregnet, at den samlede refusion for forældrebetaling i perioden 16. april til 10. maj samt indkøb af madvarer i perioden 16. marts til 15. april udgør 787.600 kr. Såfremt der træffes beslutning om, at der skal ske refusionen til forældrene, kan det ske ved, at der modregnes i forældrebetalingen i juni måned – også for så vidt angår de børn, som er overgået til mini-SFO, oplyser kommunen.

