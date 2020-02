Tilbage til Allerødtiden

Det handler om Allerødtiden og Allerød Teglværksgrav, når seniorforsker i palæoklima og geologisk historie hos GEUS, Ole Bennike, fortæller efter generalforsamlingen i Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune (LAFAK) tirsdag 25. februar.

Generalforsamlingen finder sted kl. 19.30 på Kirkehavegård.

Allerød Teglværks lergrav ligger i Bregnerød, lige udenfor kommunegrænsen, tæt ved Hyrebakken og Tivolihusene, og her blev gravet ler til Allerød Teglværk i årene omkring 1900, beretter LAFAK og fortsætter:

'I 1897 besøgte geologen V. Milthers og botanikeren Nicolaj Hartz flere gange Allerød Teglværksgrav i Bregnerød, sammen og hver for sig. Her fandt de imellem lerlagene fra sidste istid et lag, der indeholdt en masse organisk materiale, kaldet gytje. Her var bl.a. gevirer fra elg og rensdyr, en ulvekæbe og knogler fra gedder, og de konkluderede, at det måtte stamme fra en varmeperiode.'

'Denne varmeperiode kendes i dag som Allerød perioden eller Allerødtiden, og er en anerkendt geologisk periode.'

'Området blev i 2016 fredet under navnet Allerød Lergrav. Med dette navn forsvandt enhver logik, da det jo ikke er Allerøds lergrav, men teglværkets,' anfører LAFAK.