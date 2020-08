Tegneserie udkommer på engelsk

Den 29. juli kunne Allerød Nyt fortælle historien om, at Allerødborgeren Jens Olaf Pepke, sammen med tegnerne Sussi Bech og Ingo Milton, har skabt tegneserien "Ørsted-han satte strøm til verden".

Tegneseriebiografien om H.C. Ørsted, der som den første i verden opdagede elektromagnetismen i 1820, udkommer den 21. august også i en engelsksproget version med titlen "Ørsted. He electrified the world".

Der er stort behov for at slå på tromme for H.C. Ørsted i udlandet, fremgår det af en pressemeddelelse.