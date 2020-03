Teaterdirektør opfordrer: Køb årskort til Mungo Park

Mungo Park-direktør Anna Malzer opfordrer til, at man støtter teatret ved at købe årskort.

'Teatrene er lige nu hårdt pressede økonomisk på grund af Covid-19, og vi har simpelthen brug for dig og din støtte. Derfor håber jeg, at du vil hjælpe med at støtte Mungo Park, ved at købe et årskort, for kun 600 kr. Årskortet aktiveres og skal først betales, når vi begynder at spille igen,' skriver Anna Malzer i Mungo Parks nyhedsmail.

'Din hjælp vil gøre en alverden til forskel – og betyde utrolig meget for teatrets overlevelse i fremtiden,' understreger teaterdirektøren.

På grund af corona-situationen og regeringens forbud mod forsamlinger på over 10 mennesker har Mungo Park aflyst alle forestillinger frem til 13. april. Det gælder alle forestillinger på Mungo Park og på teatrets scene i Gladsaxe.